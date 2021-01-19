Лукашенко в одной сорочке окунулся в прорубь и напугал собачку. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
5,8 т.
Александр Лукашенко

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 19 января, в праздник Крещения, искупался в проруби.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого". Он также показал, как выглядит баня политика в лесу и как тот наколол дров, чтобы ее растопить, а также выпил освященной воды (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко колет дрова, чтобы растопить баню

Компанию политику в этот день составил шпиц Умка. Белорус игрался со своим домашним животным, кидая ему полена. Потом Лукашенко поставил Умку на стол, предложив питомцу воды.

Дача Лукашенко
Прорубь, где окунался политик

Когда Лукашенко полез в ледяную воду в одной сорочке, пса это сильно взволновало и он громко лаял.

Лукашенко купался на Крещение
Лукашенко окунулся в прорубь

Напомним:

  • 19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне. О том, как это день прошел в Украине, читайте по ссылке.

  • Также предлагаем посмотреть, как Крещение отпраздновали украинские звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Ирина Билык и победительница шоу "Голос. Діти" Элина Иващенко попали в скандал, выступив на новогоднем концерте для Лукашенко.

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