Лукашенко в одной сорочке окунулся в прорубь и напугал собачку. Видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 19 января, в праздник Крещения, искупался в проруби.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого". Он также показал, как выглядит баня политика в лесу и как тот наколол дров, чтобы ее растопить, а также выпил освященной воды (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Компанию политику в этот день составил шпиц Умка. Белорус игрался со своим домашним животным, кидая ему полена. Потом Лукашенко поставил Умку на стол, предложив питомцу воды.

Когда Лукашенко полез в ледяную воду в одной сорочке, пса это сильно взволновало и он громко лаял.

Напомним:

19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне. О том, как это день прошел в Украине, читайте по ссылке.

Также предлагаем посмотреть, как Крещение отпраздновали украинские звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Ирина Билык и победительница шоу "Голос. Діти" Элина Иващенко попали в скандал, выступив на новогоднем концерте для Лукашенко.