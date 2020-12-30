Лукашенко – о добровольном отходе от власти: буду наглухо стоять в этой стране
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не отойдет от власти, пока его не попросит уйти "последний ОМОНовец".
Такое заявление политик сделал в среду, 30 декабря, выступая перед правоохранителями. Фрагмент речи опубликовал Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Пока последний ОМОНовец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране", – сказал Лукашенко.
Он также в очередной раз заявил, что возле границ страны якобы "идет постоянное наращивание военного потенциала". Политик не раз заверял: Запад якобы пытается помешать Беларуси.
В этот раз Лукашенко сказал, что из-за рубежа "в теплых кабинетах" якобы готовятся "новые козни" против страны.
"Как они говорят, во благо белорусского народа. Блага только не видно", – считает Лукашенко.
"Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы и существовала ли бы эта страна", – заявил силовикам политик.
Напомним:
Лукашенко, который с августа игнорирует массовые протесты граждан, ранее говорил, что его может отстранить от власти "только белорусский народ".
Он также уверял, что не позволит допустить транзита власти в своей стране.
Хотя 23 сентября Лукашенко провели тайную "инаугурацию", большинство стран мира не признали его легитимность как президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук считает, что Александр Лукашенко потерял человечность из-за невосприятия себя без власти и слишком крепкой привязанности к России.