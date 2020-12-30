Лукашенко – о добровольном отходе от власти: буду наглухо стоять в этой стране

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не отойдет от власти, пока его не попросит уйти "последний ОМОНовец".

Такое заявление политик сделал в среду, 30 декабря, выступая перед правоохранителями. Фрагмент речи опубликовал Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пока последний ОМОНовец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко выступает перед ОМОНовцами Скриншот ролика

Он также в очередной раз заявил, что возле границ страны якобы "идет постоянное наращивание военного потенциала". Политик не раз заверял: Запад якобы пытается помешать Беларуси.

В этот раз Лукашенко сказал, что из-за рубежа "в теплых кабинетах" якобы готовятся "новые козни" против страны.

"Как они говорят, во благо белорусского народа. Блага только не видно", – считает Лукашенко.

"Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы и существовала ли бы эта страна", – заявил силовикам политик.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук считает, что Александр Лукашенко потерял человечность из-за невосприятия себя без власти и слишком крепкой привязанности к России.