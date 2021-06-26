Как известно, по сообщениям российской стороны, 23 июня, вблизи оккупированного полуострова Крым, в 12:19 российский фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения британского эсминца HMS Defender.

В свою очередь, известно, что британская сторона факт бомбометания опровергает, подтверждая только стрельбу, на большом расстоянии от эсминца, которую экипаж британского корабля расценил как учебные стрельбы.

МО РФ опубликовало видео, на котором была запечатлена эта самая предупредительная стрельба, которая велась кораблём береговой охраны ФСБ действительно на большом расстоянии от HMS Defender, причём не по курсу его движения, а ему вслед.

Видео дня

Фактически, видео, которое опубликовало МО РФ, полностью подтвердило слова британцев и стало главным доказательством, опровергающим ложь россиян. И, да, на видео не было запечатлено бомбометание.

И вот, после того как российское Министерство обороны само же вскрыло своё враньё предоставленным видео-доказательством, настал черёд бить по рыжей морде уже МО Великобритании, которое опубликовало фото тех самых самолётов, которые “грозили” эсминцу. Но, что самое интересное, запечатлённые Су-24М и Су-30СМ были без боекомплекта!

Отчётливо видно, что на пилонах самолётов отсутствуют как бомбы, так и ракета класса “воздух-поверхность”.

Таким образом, вранье про “бомбометание” в очередной раз раскрылось.

Разумеется, особо рьяные адепты российских фейков могут сказать, что фото было сделано уже после того как самолёт выполнил бомбометание. Но, вот в том-то и дело, что согласно сообщениям российской стороны, бомбометание совершил Су-24М, но мы видим по фото, что оба самолёты одинаково “пустые”.

То есть, что же это, фронтовой бомбардировщик вылетел с боевой нагрузкой, а обузой ему повесили безоружный Су-30СМ?

На самом деле вылетевшая авиация на “устрашение” HMS Defender вылетала без боевой нагрузки, дабы не нервировать экипаж эсминца, который является в первую очередь современным кораблём ПВО, а во вторую уже всем остальным. Ведь по факту, одним залпом из всех ПУ ЗРК PAAMS данный эсминец способен уничтожить весь состав 27-й смешанной авиационной дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС ещё даже на взлёте с аэродромов в Гвардейском, Бельбеке и Джанкое.

А потому, ещё одно доказательство российской лжи про эпическое “бомбометание” представлено на всеобщее обозрение.

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