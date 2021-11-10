Культурный центр Украины в Москве заслуживает достойного руководителя, – художественное сообщество

11 ноября должен пройти конкурс на должность Генерального директора Национального культурного центра Украины в Москве при Государственном управлении делами.

Один из кандидатов на должность – сотрудник ГУД, бывший заместитель директора ГП "Зал официальных делегаций" Олег Овсиенко, которого в культурной среде считают несоответствующим предстоящему посту.

Украинские художники публично заявили о своей позиции по отношению к Олегу Овсиенко, пока они собирают подписи под обращением к Президенту Украины с просьбой не допустить нарушений и провести конкурс законно и прозрачно. Другой претендент на этот пост, кандидат искусствоведения, экс-глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и образования Ярослав Быструшкин заявил, что конкурс должен быть проведен честно.

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"Ко мне обращались мои коллеги с предложением подписать обращение к Президенту о лоббировании ГУДой своего сотрудника. По этическим соображениям я отказался. Эта должность для меня вызов, проблема, а не приз! Нужно, чтобы конкурс был честным и справедливым, а не носил признаки сговора", – резюмировал он.

Напомним, культурный центр Украины в Москве – украинское государственное учреждение, которое занимается продвижением украинской культуры и духовности, поддержкой украинских организаций и землячеств в Российской Федерации. В настоящее время конкурс на должность гендиректора Центра назначается в третий раз – предыдущие две попытки назначить руководителя были неудачными.