Крушил деревья и сносил крыши: в России пронесся мощный ураган, есть погибшие. Фото и видео

В понедельник, 2 августа, в Тверской области (РФ), пронесся разрушительный ураган, жертвами которого стали трое человек, включая ребенка. Еще 15 человек получили травмы.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, удар стихии пришелся на Адреаполь. Пострадавшие доставлены в больницы, там им оказывают необходимую помощь. Большинство из них имеют не тяжелые ранения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели отметили, что скорость ветра в Адреаполе достигала 25 м/c. Стихия повредила кровли 65 домов, частично нарушила энергоснабжение в городе и его окрестностях, повалила больше 90 деревьев.

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В городе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. В работах задействованы около 100 сотрудников МЧС, силы правопорядка, местные жители.

Спасатели не исключают, что сильный ветер в ближайшее время достигнет Селижаровского района (Тверская обл., Россия).

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове во время сильного ветра погибли парень с девушкой. Их привалило веткой, когда в дерево попала молния.