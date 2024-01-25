Так это бред, но под видом крутого прогноза он опубликован в одной из самых массовых газет Великобритании. Похоже, кремль уже не возбуждается, пугая мир ядеркой: у многих мировых медиа появляются статьи о том, как бункерный фюрер переварит демократический мир в своих амбициях.

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Далее текст на языке оригинала.

Ракети далекого радіусу вражають цивільні об'єкти по всій Європі. РФ проникає у балтійські країни. Танки, керовані штучним інтелектом, домінують на полі бою, – британський таблоїд Daily Mail, який спеціалізується на публікації оголених жінок і плітках, раптом взявся писати про війну росіян проти Європи через 20 років. Звісно, з посиланням на джерела в НАТО. Картинка апокаліптична, тільки не для "ху*ла": за версію видання, його перекачана ботоксом 91-річна мумія тоді все ще сидітиме в Кремлі. Ось як описують майбутню "СВО" силіконові фахівці:

– Перша фаза: кібервійна та ракетні удари. Можливий конфлікт у космосі, коли супутники атакуватимуть один одного. У Східній Європі та за її межами з ладу вийдуть ключові військові та інфраструктурні об’єкти.

– Друга фаза: Москва отримує надзвичайну технологічну перевагу за допомогою Ірану та Китаю й атакуватиме Сувалкський коридор, розташований між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Аби двічі не вставати, кремль окупує території Балтійських держав.

– Далі: путін розгорне російський флот для контролю над північним арктичним маршрутом. "Якщо вони відріжуть нас від цього коридору, це буде катастрофа", – генерал Ходжес.

– Москва виведе підводні човни, щоб перерізати життєво важливі підводні кабелі, порушивши західну інфраструктуру, логістику та комунікації.

– Північна Корея може використовувати ядерну зброю для посилення тиску на альянси Заходу з азійськими партнерами.

– Але є і хороші новини: "Московія не намагатиметься захопити весь НАТО, йтиметься про руйнування альянсу, захоплення східного флангу та окупацію важливих територій, як, наприклад, Арктика". Іран та Китай підтримають пРусаків. Лаштунки розсуваються, на сцену виходить хан Батий і міцно бере за скрєпу свого духовного нащадка Владіміра.

– Щоб не спойлерити, скажу найголовніше: у фіналі багатосторінкової фентезі-аналітики путін перефарбує значну частину Європи в червоні кольори. Можу припустити що "Жигулі" і ВАЗ-буханку на той момент на болотах все ще випускатимуть, до них "прикрутять" штучний інтелект (той самий, що в російських танках), і автомобілі знову стануть "популярними" поза межами мордору.

Подібного трешу зараз багато у світових медія, "популяризується" не лише московити, але і їх найближчі партнери, КНР, КНДР та Іран. Це — рефлексія на прозріння цивілізованого світу.

Найефективнішою зброєю кремлівського диктатора залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією. "Білі розвідники" з Atlantic Council пишуть про сліпоту західної демократії: протягом майже двох років західні лідери дозволяли Росії залякувати себе. Вони позбавили Україну зброї, необхідної для перемоги у війні, побоюючись спровокувати Путіна. Цей катастрофічний підхід лише... надав сміливості кремлю.

Якщо Захід і надалі формуватиме своє світосприйняття на підставі різного роду меседжів путіна, то в "пророцтво" Daily Mail таки варто повірити. Але здоровий глузд має інший вигляд: 2024 року партнери повинні зробити логічні висновки з перемог України та застосувати їх для формування виграшної стратегії. Заходу необхідно відмовитись від своїх власних червоних ліній і, нарешті, надати Україні інструменти для завершення війни.

Секретною зброєю Путіна є не ядерка, а саме страх Заходу. Як стверджує Atlantic Council, кремлівського фюрера давно пора роззброїти.

П.С.: приблизно так виглядатимуть кібервоїни виробництва Челябінського танкового заводу.