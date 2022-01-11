Пока Токаев делает заявления о скором выводе войск ОДКБ – транспортные самолеты все прибывают и прибывают. Совсем не слушаются президента Казахстана. От рук отбились. Потому что знают: на страну напали террористы. 20 тысяч одних только джазменов под теневым руководством Луи Армстронга и Диззи Гиллеспи.

Джазовый террор накрыл страну всеми форшлагами, с избиением младенцев из спецназа и похищением трупов из моргов. А джазисты-террористы – это вам не какой-нибудь Моргенштерн – эту заразу надо выжигать всей мощью российской армии. Посему Шойгу сделал прямо противоположное заявление: русские не уйдут до тех пор, пока в Казахстане не заблагоухает стопроцентный мир и не расцветет сакура.

Осторожно, пост-совковая навозная куча расползается все дальше. Все сфокусировались на Украине, а гео-плешивец помог создать и использовал как повод для вторжения протесты в Казахстане. Вы все еще верите, что это все – понты? Вы все еще слушаете профессуру болтологии? Один из них – инсайдер путинской онкологии – уже расчирикался про отмену трансфера, о котором сладко пел несколько лет кряду, отвлекая ваше внимание. Но теперь – всё, говорит, путинский зад и президентское кресло – это две неразрывные части нашего будущего. Правда, Путло-рак все равно никуда не делся, он шевелится и дает надежду, что к 2023-му году мы потеряем нашего гения. Шахерезада постанывает от сказочных поворотов судьбы! Но, сняв розовые очки, мы наблюдаем противоположную реальность. Бросок на Нур-Султан превзошел все ожидания. Елбасой в стране уже и не пахнет, да и сама бывшая Астана всё больше напоминает Целиноград, а президент Токаев – говорящую куклу с жесткой рукой Путина в мягкой предательской жопе. Недаром же столь показательно расстреливали мирных граждан – чтобы запомнили, кто здесь власть и кто хозяин. Орки пришли – порядок навели. И хрен теперь они уйдут, пока марионеточный Токаев не подпишет документ о вхождении Казахстана в состав какого-нибудь Союза Славянских и Среднеазиатских Республик – вожделенного нео-монстра СССР, которого, аки лего из говна и кровищи собирает наш вождь и учитель Владимир Ильич Путин. Делай раз – начинай разговорчики о признании Госдумой оркостанских ДНР и ЛНР! Делай два – принимай на рассмотрение просьбу признанных республик об их вхождении в состав новоиспеченного Ублюдистана! Делай три – заходи всеми моторыльскими танкетками на территорию Донбасса: "Нас Пушилин попросил! А уж он полегитимней Токаева будет!.."

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А пока в Женеве Венди Шерман принюхалась к запаху, исходящему от лавровского конюха Рябкова, и нашла его исключительно зловонным. "Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса, — заявила Шерман на телефонной конференции с журналистами и добавила еще раз, для любителей поржать: - Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО". Вот, собственно, и все. Прозрачней н бывает. Однако Песков продолжил играть роль тупого черта: "Это все будет понятно после завершения следующих двух раундов", - процедил он, что переводится совсем просто: нам надо, чтобы нас послали трижды. Зачем? – а очень просто. Пацанве необходимо переложить ответственность на "недоговороспособных" американцев: дескать, "мы же старались, мы вносили предложения, и это они, заокеанские партнеры, отказались обсуждать все то, над чем мы трудились, шевеля орочьими извилинами и не смыкая геополиических буркал"! Поэтому усатый чревовещатель уже сейчас рассуждает о том, что если США запретят ввозить в Россию бытовую технику, сделанную с применением американских технологий – это будет не так уж и страшно. "Слова богу, "посудомойки" не относятся к категории самого святого в нашем обществе", - шевелит усами Песков, отмахиваясь от мысли, что вот-вот из-за кулис высунется всклокоченная голова Навки и крикнет: "Дима! Сегодня твоя очередь мыть посуду!"

Так что никуда черти отползать не собираются, а совсем наоборот! Они вошли во вкус, а дым казахстанской победы только вскружил орочьи головы. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что вблизи границ Украины по-прежнему остается значительное количество российских сил, несмотря на появившиеся ранее сообщения о том, что часть российских войск была перенаправлена от украинских границ в Казахстан. Более того: русские начали переброску к границам с Украиной военных вертолетов. С Востока на Запад вовсю продолжается переброска. Эшелоны были замечены в Амурской области и Красноярске, а очевидцы сообщают о военной авиации, которая также летит на Запад. Советский звероящер не намерен отползать. Черепа орко-населения промыты и готовы к столкновению. Мирной работы скоро не останется, зато есть другая работа: соседей зачищать. Как в сталинские времена говорили: "Что наше – то наше, все остальное – предмет для переговоров". В общем, как сказал Путин, "принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций". Всем понятно? Казахстан – у нас дома. Беларусь – тоже. Хотя какая она уже, к черту, Беларусь? – Белорусская область! Крым мы давно накрыли теплым навозом родины. Скоро Донбасс накроем, а там – глядишь – начнем и на Киев наползать всей огромной горно-тушей. И никакие Америка с НАТО нам не указ! Вы готовы рискнуть разломом Сан-Андреас? Мы готовы, у нас вся страна – разворочанный Воронеж, хуже уже не будет. Мы друг друга охотно шинкуем на завтрак, обед и ужин, так что вашим НАТО нас не запугать. Родная морда куда страшнее! Так что забирайте свои манатки и отползайте на рубежи 1997 года!

Истерика такая, что дым коромыслом. А из Вашингтона спокойно говорят: "И незачем так орать. Мы вас услышали и дадим ответ на следующей неделе. Не чертите пока новых красных линий, черти лубянские" - "А то что? – рычит Преисподняя – А то что?" И висит в воздухе хрюканье чертей, и стук копыт заглушает голос разума. Потому что ответ на этот вопрос может быть только один: "Вся ваша сатанинская балалайня будет уничтожена". Да только кто решится такое сказать? Байден? Неужели?