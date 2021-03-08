В США забеспокоились из-за трех новых мутаций COVID-19

Ученые и врачи из США обеспокоены тремя штаммами COVID-19, недавно обнаруженными в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.

Одну из этих разновидностей – бразильскую P.1 – подтверждают у многих людей, которые до этого уже перенесли коронавирус. Предполагается, что этот COVID-19 может повторно заражать переболевших из-за его устойчивости к антителам. Об этом пишет USA Today.

Этот штамм впервые обнаружили в Бразилии и уже зафиксировали в шести американских штатах и Японии.

Другая разновидность коронавируса – B.1.526, найденная в Нью-Йорке и прилегающих штатах, – также может оказаться более устойчивой к определенному курсу лечения и вакцинации, подозревают ученые.

Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429, по предварительным выводам, может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности.

В частности, такие результаты получили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Заявляется, что пациенты с этим COVID-19 якобы более часто попадают в отделения интенсивной терапии и требуют ИВЛ.

В то же время, исследователи подчеркнули, что даже с такими мутациями вакцины эффективны и все равно продолжают быть чрезвычайно важными, ведь предоставляют определенный уровень защиты.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что в Украине подтвердился факт наличия британского штамма COVID-19.

Врач-пульмонолог Светлана Гук считает, что сейчас в Украине циркулирует много штаммов коронавируса.

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