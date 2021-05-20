Комитет Конгресса США одобрил акт, запрещающий признавать оккупацию Крыма Россией законной

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей США 19 мая рекомендовал нижней палате принять законопроект H.R.922. Речь идет об акте запрета для американского правительства признавать заявления России о якобы законности оккупации Крыма.

Об этом пишет "Укринформ". Отметим: чтобы документ вступил в силу, его должен утвердить Сенат и подписать президент США. Законопроект H.R.922 внесли на рассмотрение Палаты представителей еще 8 февраля 2021 года.

"Акт о непризнании аннексии Крыма – это жизненно важное законодательство, которое запрещает правительству США осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом", – сказал председатель комитета Грегори Микс.

Также он подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году решился на вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами.

Как сказал автор законопроекта, конгрессмен Джеральд Конолли, несмотря на сопротивление Америки намерениям президента Владимира Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции главы РФ не уменьшились.

"Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США", – пояснил политик.

"Позвольте мне четко заявить: США и мир никогда не должны признавать законной аннексию Путиным Крыма – так же как и его амбиций вернуть себе части бывшей советской империи", – добавил соавтор документа Стив Чабо.

Как писал OBOZREVATEL: