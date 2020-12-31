Китай обвинили в сокрытии информации о происхождении COVID-19

Китайские власти заблокировали доступ представителей средств массовой информации к любым данным на тему пандемии коронавируса. Из-за этого последние обвинили правительство страны в утаивании информацию о происхождении инфекции.

Как пишет Associated Press, несмотря на то, что китайские ученые получают гранты на изучение вируса и активно проводят исследования, публикация их материалов жестко контролируется. А иностранным журналистам и вовсе ограничили доступ к местам, где могут находиться инфицированные летучие мыши – носители варианта коронавируса, родственного с COVID-19.

Отмечается, что китайские военные следили за представителями этого издания и заблокировали им доступ к шахте в горных долинах на юге страны, где когда-то жили летучие мыши. Журналисты указывают, что этот район представляет большой научный интерес, потому что он может содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса, унесшего жизни более 1,8 миллиона человек во всем мире.

"Однако для ученых и журналистов он превратился в черную дыру без информации из-за политической чувствительности и секретности. Группа исследователей летучих мышей, посетившая недавно это место, смогла взять образцы, но их конфисковали", – говорится в сообщении АР.

Исследование пещеры Кхао Чонг Пран на юге Китая, где обитают летучие мыши

Издание подчеркивает, что специалистам по коронавирусам приказали не разговаривать с прессой. А группа журналистов Associated Press в конце ноября и вовсе была преследована полицией в штатском на нескольких машинах, которые заблокировали доступ к дорогам и объектам.

"По прошествии более года с тех пор, как первый известный человек был заражен коронавирусом, расследование AP показывает, что китайское правительство строго контролирует все исследования его происхождения, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что он мог распространиться извне Китая", – говорится в материале.

По данным AP, китайское правительство раздает гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса на юге КНР. Но вместе с тем оно следит за их выводами и требует, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена новой целевой группой, управляемой правительством.

"По прямому приказу президента Си Цзиньпина. Редкая утечка изнутри правительства, десятки страниц неопубликованных документов подтверждают то, о чем многие давно подозревали: подавление идет сверху. В результате обнародовано очень мало. Власти серьезно ограничивают информацию и препятствуют сотрудничеству с международными учеными", – утверждает АР.

Отметим, что ранее в Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса. Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли предупредила, что они передаются людям.

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