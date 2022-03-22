Китай может остановить войну в Украине, но не будет этого делать - Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин не будет оказывать России серьезной поддержки в военной кампании против Украины, не будет снабжать армию оккупанта современным оружием, но и не будет давить на Москву санкциями с целью принуждения деэскалации. Пекин будет продолжать удерживать баланс непричастности.

Об этом сообщают политические аналитики агентства Вloomberg. Китай намерен оставаться "в стороне" так долго, насколько это возможно, что явно прослеживается в пресс-релизе КНР, заметно отличающемся от документа США, составленном после встречи Цзиньпиня с Джо Байденом.

Так, в американской повестке основное внимание было сосредоточено на войне в Украине и на санкционном давлении на Россию, а вот китайское правительство сделало четкий акцент на приверженности Байдена к непризнанию независимости Тайваня и нежеланию вести "холодную войну" между США и Китаем.

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"Это указывает на нежелание КНР идти на поводу Москвы, которая пытается втянуть ее в свой вооруженный конфликт с Украиной. Но и давить на Россию посредством экономических эмбарго китайское руководство не намерено", – указано в сообщении.

В то же время авторы статьи убеждены, что продолжительная война России в Украине повлечет за собой издержки и для самого Китая. Остается только предугадывать, как долго и насколько большие потери для своей экономики готовы терпеть в Пекине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины убеждены, что именно Китайская Народная Республика остается важнейшим пазлом геополитической безопасности.

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