Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строить железную дорогу в обход России

Стартовал процесс строительства железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан – она будет идти в обход России. Эта магистраль даст возможность поставлять товары из Китая через Центральную Азию в страны Европейского Союза.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в пятницу, 27 декабря, на церемонии старта строительства заявил, что эта железная дорога будет мостом между Западом и Востоком. Об этом сообщает Tazabek.

Глава государства отметил, что новая железная дорога будет не только стратегическим объектом, но и связующим звеном.

"Новый железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока. Этот маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан и Центральную Азию, а оттуда – в Турцию и далее в Евросоюз", – сказал он.

По словам Жапарова, проект послужит укреплению региональных связей и диверсификации транспортных маршрутов. Это в свою очередь позволит увеличить конкурентоспособность региона в качестве транспортного транзитного хаба.

Садыр Жапаров добавил, что новая железная дорога ускорит экономический рост Кыргызстана и укрепит позиции страны как транзитного узла в Евразии.

Как сообщал OBOZ.UA, в России подорвали железную дорогу возле моторного завода в районе города Ульяновск. Повреждение железной дороги нарушило военную логистику оккупационной армии РФ.

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