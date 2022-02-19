Как выглядит старейший в Европе протез: изделию 3500 лет. Фото

Старейший в Европе протез конечности стал экспонатом новой выставки "Мир Стоунхенджа" в Британском музее. Эксперты утверждают, что 3500-летняя рука могла использоваться также как нож.

Как пишет The Telegraph, артефакт был найден у озера Биль в Швейцарии в 2017 году. Объект сделан из бронзы с золотой манжетой и датируется периодом между 1500 и 1400 годами до нашей эры.

Известно, что исследователи нашли руку, закопанную в могиле человека у озера Биль, вместе с украшением для волос, бронзовым кинжалом и булавкой для мужского плаща.

"Останки погребенного в могиле человека плохо сохранились и выяснить, был ли он калекой или использовал искусственную конечность для чего-то другого, уже не представляется возможным. Но, вероятно, она могла быть использована, как нож из-за ее острых плоских пальцев", – предположил Нил Уилкин, куратор Британского музея.

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Он же отметил, что погребенный с искусственной рукой человек, наверняка был благородного происхождения и был богат, так как такое изделие предполагало большие затраты на его изготовление.

Говоря о самом объекте, он обратил внимание на солярные знаки, которыми украшен протез. По мнению Уилкина, человек обладавший необычной рукой, мог поклоняться солнцу. Он же отметил, что в период, когда предметом пользовались, особое значение уделялось подчеркиванию того или иного статуса человека и часто для этого использовались изделия из драгоценных и полудрагоценных материалов.

Рука ранее выставлялась на обозрение только однажды в Германии, но теперь она станет частью выставки Британского музея, которая открылась 17 февраля.

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