Израильский Кнессет поддержал закон о смертной казни для террористов

В среду, 1 марта, Кнессет Израиля 55 голосами поддержал законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов. Против высказались 9 депутатов.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post. Большинство оппозиционеров во главе с депутатом Яиром Лапидом не участвовало в голосовании на пленуме в знак протеста, поскольку считают, что смертная казнь является частью "сползания Израиля в фашизм".

Процедура принятия закона требует направления документа в профильный комитет Кнессета, где его подготовят к первому чтению.

Противоречивый законопроект был одобрен для вынесения на пленум министерским комитетом по законодательству в воскресенье, 26 февраля, несмотря на юридическое заключение генерального прокурора Гали Бахарава-Миары, в котором говорилось, что существует "юридическое препятствие" для голосования по закону.

После предварительного принятия законопроекта арабская фракция Кнессета Хадаш-Тааль выступила с заявлением. Там предупредили, что предложенный закон "пересекает четкую красную линию как часть скатывания Израиля к тотальному фашизму". Депутаты заявили, что проблема состоит в определении террористов.

"Сегодня это палестинцы, завтра это будут протестующие на улицах. Бен-Гвир будет легко нажимать на курок, когда дело доходит до определения того, кто является террористом", – считают оппозиционеры.

Правовой центр по правам арабских меньшинств в Израиле Adalah также резко осудил предложенный законопроект, подчеркнув, что он является явным нарушением прав человека и направлен исключительно против палестинцев.

Согласно законопроекту, к смертному приговору должно быть приговорено лицо, которое "умышленно или по безразличию вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие осуществляется по расистским побуждениям или ненависти к определенной публике... и с целью причинения вреда Государству Израиля".

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