Израильские шпионские программы использовали для взлома телефонов журналистов – Washington Post

Власти авторитарных государств и различные спецслужбы могли годами следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков. Для этого они, вероятно, использовали шпионскую программу, разработанную израильской фирмой NSO Group.

Об этом говорится в результатах журналистского расследования "Проект Pegasus", которое длилось несколько месяцев, пишет Washington Post. В нем также принимали участие правозащитные организации Amnesty International и Forbidden Stories.

Как пишет издание, в распоряжение журналистов, попал список из 50 тысяч телефонных номеров из более десятка стран, за владельцами которых, вероятно, следили с 2016 года.

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Журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек из около 50 стран. В их числе члены арабских королевских семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии, Азербайджана, Казахстана и других стран.

В списке оказались также известные азербайджанские оппозиционные журналистки Хадиджа Исмаилова и Севиндж Вагифгызы. Судя по данным отчета, за обеими следили с 2019 года.

Независимым IT-экспертам предоставили 44 случайно выбранных телефонов с iOS и Android, на 37 из них были найдены следы шпионского программного обеспечения.

Создатели ПО считают его применение легитимным. В заявлении NSO Group говорится, что клиенты фирмы – это исключительно официальные государственные организации, использующие ее продукты для борьбы с терроризмом, оргпреступностью, наркоторговлей, педофилами и похитителями детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии обвинили Россию в шпионаже и киберугрозе. Премьер-министр страны Марио Драги заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела Италии.