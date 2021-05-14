Израиль отвечает на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Мир / Мнения
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Израиль отвечает на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению

Ровно 73 года назад, 14 мая 1948 года Израиль стал независимым государством. В этот день в 16.00 глава Народного правления Давид Бен-Гурион провозгласил в Тель-Авиве Декларацию о независимости. Вопрос вызывал много споров.

За объявление декларации проголосовало 6 членов Народного правления, против - 4, и у них были серьезные основания для возражений. В Израиле проживало на тот момент около 600 тысяч евреев, у них не было ни одного истребителя, ни одного зенитного орудия. ни одного радара ПВО, не было танков, боеприпасов, организованной армии, оборонной промышленности. Большинство евреев только прибыли из разных стран мира и не говорили на одном языке. Все преимущества были у их врагов. Был вполне реальный риск, что война закончится полным уничтожением евреев в Палестине.

Той же ночью египетская авиация нанесла бомбовой удар по Тель-Авиву. Это произошло совершенно безнаказанно для египетских самолетов, потому что отразить налет евреям было совершенно нечем. На следующий день бомбардировщики атаковали жилые кварталы и сбросили бомбы на автобусную станцию. Погибло 42 мирных жителя. Это фотография сделана после тех первых бомбардировок.

В этой первой войне в 1948-49-м годах погибло свыше 6000 израильтян, включая около двух тысяч мирных жителей - около 1 процента населения новой страны.

Израиль отвечает на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению

Война за независимость Израиля длится без перерывов до сих пор. Но народ Израиля от войны не устал. Израиль использовал бесконечную войну чтобы стать самым могущественным государством на Ближнем Востоке. И сегодня ночью первая в мире израильская система тактической противоракетной обороны Железный купол, побеждает в первой в мире ракетной войне. По данным армии обороны Израиля, с 10 по 14 мая по Израилю запущено свыше 1800 ракет - противоракетная оборона перехватила большинство из них. Потери граждан - минимальные при таких массированных обстрелах. Возможность сбивать большинство тактических ракет и снарядов - это новая революция в войне, доказано Израилем. Израильская армия наносит сокрушительные удары по террористам, спустя 73 года они уже никому не позволит безнаказанно бомбить свои города.

Израиль отвечает на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению

Израиль никому не будет заглядывать глаза - израильтяне за эти десятилетия научились отвечать на удары так, что противник теряет способность к сопротивлению. Чтобы защитить свою независимость, пусть это было и далеко не сразу, но Израиль научился быть сильным. У них не было ничего - но спустя 73 года свободы они по многим направлениям стали лучшими в мире. Любые потери здесь повод задуматься над ошибками и не откладывать и не причитать, а постараться решать проблемы комплексно. Но в основе этого феноменального успеха находится воля. Воля быть свободными, воля побеждать, воля строить страну, за которую уже 73 года люди отдают свои жизни и забирают жизни врагов.

С днем независимости.

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Источник:Facebook Юрия Бутусова
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