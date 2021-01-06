Израиль опередил всех по вакцинации против COVID-19: как это удалось

Израиль вышел вперед в глобальной гонке вакцинации населения против коронавируса. На это время прививки получили уже около 12 процентов населения страны по сравнению с одним процентом в США.

Как пишет Daily Mail, поспособствовала таким темпам не только своевременная политика премьер-министра Биньямином Нетаньяху, который претендует на переизбрание в марте, но и эффективная система здравоохранения. Инъекции делают чуть ли не 24/7, даже на спортивных аренах, а привить как можно больше человек медикам помогают военные резервисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что только в начале этой недели, 4 января, уколы получили около 146 000 человек – это больше, чем в некоторых западных странах, включая Италию, Испанию и Канаду. На сегодня около 1,4 миллиона израильтян уже получили первую дозу укола, при этом почти шестая часть из 8,7 миллиона жителей была иммунизирована менее чем за три недели.

Люди выстраиваются в очередь у центра массовой вакцинации против COVID-19 на площади Рабина в Тель-Авиве

Хотя до сих пор использовалась только вакцина от Pfizer&BioNTech, параллельно Израиль также заключил сделки на доставку препаратов от Moderna и AstraZeneca – еще до того, как в мире были одобрены какие-либо вакцины.

Израильтяне выстраиваются в очередь, чтобы получить первую дозу вакцины на спортивной арене им. Гейхала Шломо в Тель-Авиве, которая была превращена в крупный центр иммунизации

Помимо этого, правительство позаботилось о распределении запасов вакцин, чтобы доставить их в отдаленные районы страны. Более того, медицинские работники даже "извлекли" дополнительные дозы из полученных им флаконов.

Израиль уже сделал первую дозу вакцины почти 1,4 млн из 8,7 млн населения и планирует провести полную вакцинацию пятой части жителей страны к концу января dailymail.co.uk

Пока в Израиле прививают людей старше 60 лет. Но при этом разрешают делать инъекции и молодому поколению – если люди подождут за пределами центров вакцинации до конца дня, им делают прививку, чтобы флаконы укола не пропали. Так были вакцинированы более 100 000 израильтян в возрасте от 20 до 40 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал первым человеком в стране, получившим прививку против коронавируса 19 декабря dailymail.co.uk

Кроме того, жителям пообещали цифровые "зеленые паспорта", позволяющие им обходить определенные правила изоляции после получения обеих доз.

Израильский военный медик готовится ввести вакцину в медицинском центре одной из военных баз dailymail.co.uk

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви сказал, что примерно пятая часть населения страны получит обе дозы вакцины к концу этого месяца.

"К концу января мы сделаем прививки двум миллионам жителей, большинство из которых пожилые", – подчеркнул он.

Более 100 000 израильтян в возрасте от 20 до 40 лет прошли вакцинацию

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