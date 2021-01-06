Израиль опередил всех по вакцинации против COVID-19: как это удалось

Израиль вышел вперед в глобальной гонке вакцинации населения против коронавируса. На это время прививки получили уже около 12 процентов населения страны по сравнению с одним процентом в США.

Как пишет Daily Mail, поспособствовала таким темпам не только своевременная политика премьер-министра Биньямином Нетаньяху, который претендует на переизбрание в марте, но и эффективная система здравоохранения. Инъекции делают чуть ли не 24/7, даже на спортивных аренах, а привить как можно больше человек медикам помогают военные резервисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что только в начале этой недели, 4 января, уколы получили около 146 000 человек – это больше, чем в некоторых западных странах, включая Италию, Испанию и Канаду. На сегодня около 1,4 миллиона израильтян уже получили первую дозу укола, при этом почти шестая часть из 8,7 миллиона жителей была иммунизирована менее чем за три недели.

Хотя до сих пор использовалась только вакцина от Pfizer&BioNTech, параллельно Израиль также заключил сделки на доставку препаратов от Moderna и AstraZeneca – еще до того, как в мире были одобрены какие-либо вакцины.

Помимо этого, правительство позаботилось о распределении запасов вакцин, чтобы доставить их в отдаленные районы страны. Более того, медицинские работники даже "извлекли" дополнительные дозы из полученных им флаконов.

Пока в Израиле прививают людей старше 60 лет. Но при этом разрешают делать инъекции и молодому поколению – если люди подождут за пределами центров вакцинации до конца дня, им делают прививку, чтобы флаконы укола не пропали. Так были вакцинированы более 100 000 израильтян в возрасте от 20 до 40 лет.

Кроме того, жителям пообещали цифровые "зеленые паспорта", позволяющие им обходить определенные правила изоляции после получения обеих доз.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви сказал, что примерно пятая часть населения страны получит обе дозы вакцины к концу этого месяца.

"К концу января мы сделаем прививки двум миллионам жителей, большинство из которых пожилые", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL: