Израиль будет координировать свой ответ Ирану с союзниками – The New York Times

После массированной ракетно-дроновой атаке Израиль готовится нанести ответный удар по Ирану. Однако ЦАХАЛ в первую очередь намерен скоординировать свои действия с союзниками.

Руководство Израиля уже начало активные переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The New York Times.

После атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с министрами своего кабинета и сразу же совершил телефонный разговор с президентом СЩА Джо Байденом. Пока в офисе Нетаньяху никаких дополнительных подробностей о переговорах с американским президентом предоставлено не было.

В то же время один из израильских чиновников, выступавший на условиях анонимности, заявил, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками. При этом в заявлении Белого дома шла речь о том, что вечером Байден разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Нетаньяху. В Вашингтоне пообещали предоставить подробную информацию позже.

Два израильских чиновника заявили, что Иран запустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет. Большая часть запусков была произведена из Ирана, однако часть ракет летела с территории Ирака и Йемена.

Напомним, израильские Силы обороны в ночь на 14 апреля перехватили за пределами страны большинство из запущенных Ираном более 300 беспилотников типа Shahed и ракет. Отбивать атаку ЦАХАЛу помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в небе Иордании, Ливана и Сирии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. На данный момент все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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