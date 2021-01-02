Из-за пандемии COVID-19 мир вернулся к жесткому карантину: где и какие ограничения ввели
Страны мира возвращаются к жесткому карантину из-за распространения коронавируса (COVID-19).
Как сообщает Euronews, теперь в большинстве регионов Франции комендантский час будет начинаться с 18:00, а не с 20:00. Он будет действовать в 15 регионах, среди которых Ницца и Реймс.
В больших городах, таких как Париж, Марсель и Лион, комендантский час будет длиться, как и раньше, с 20:00 до 06:00. Через неделю список регионов пересмотрят.
В свою очередь Греция также ужесточила карантин и продлила его до 11 января. В стране отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года.
Так, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 21:00 до 05:00.
Правительство Греции поставило цель – добиться к 11 января "наилучшей эпидемиологической ситуации", так как в этот день возобновляется обучение в школах.
В конце второй недели января будет проведена оценка эпидемиологической ситуации в стране, на основе которой будут сделаны объявления по работе других секторов социальной и экономической деятельности.
Для многих учеников средних школ в Англии начало нового семестра будет отложено на две недели. Школы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии также откроются позже обычного.
Задержка предназначена для того, чтобы дать школам время для проведения массового тестирования персонала.
Ожидается, что очные занятия для большинства учеников начнутся с 11 января, а полное возвращение к учебе – с 18 января.
В столице Японии Токио хотят вернуть режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Столичные власти обратятся к правительству страны по этому поводу.
Количество новых заражений в Японии растет и 31 декабря достигло пика – 1337 случаев за сутки.
В регионе Австралии Большой Сидней также вводятся новые карантинные ограничения.
Там станет обязательным ношение маски в развлекательных заведениях, церквях, общественном транспорте, торговых центрах, игровых зонах, парикмахерских и салонах красоты. Кроме того, будут закрыты ночные клубы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине началом локдауна выбрали лишь 8 января, поскольку такая дата была предложена аналитиками СНБО и Минздрава.
Транспорт в этот период останавливать не будут, поскольку ожидается, что количество пассажиров уменьшится.
Более детально об ограничениях, которые будут действовать во время локдауна, читайте по ссылке.