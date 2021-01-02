Из-за пандемии COVID-19 мир вернулся к жесткому карантину: где и какие ограничения ввели

Страны мира возвращаются к жесткому карантину из-за распространения коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Euronews, теперь в большинстве регионов Франции комендантский час будет начинаться с 18:00, а не с 20:00. Он будет действовать в 15 регионах, среди которых Ницца и Реймс.

В больших городах, таких как Париж, Марсель и Лион, комендантский час будет длиться, как и раньше, с 20:00 до 06:00. Через неделю список регионов пересмотрят.

В свою очередь Греция также ужесточила карантин и продлила его до 11 января. В стране отменяются все послабления в ограничениях, объявленные незадолго до Нового года.

Так, закрываются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины, комендантский час увеличится на час – с 21:00 до 05:00.

Правительство Греции поставило цель – добиться к 11 января "наилучшей эпидемиологической ситуации", так как в этот день возобновляется обучение в школах.

В конце второй недели января будет проведена оценка эпидемиологической ситуации в стране, на основе которой будут сделаны объявления по работе других секторов социальной и экономической деятельности.

Для многих учеников средних школ в Англии начало нового семестра будет отложено на две недели. Школы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии также откроются позже обычного.

Задержка предназначена для того, чтобы дать школам время для проведения массового тестирования персонала.

Ожидается, что очные занятия для большинства учеников начнутся с 11 января, а полное возвращение к учебе – с 18 января.

В столице Японии Токио хотят вернуть режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Столичные власти обратятся к правительству страны по этому поводу.

Количество новых заражений в Японии растет и 31 декабря достигло пика – 1337 случаев за сутки.

В регионе Австралии Большой Сидней также вводятся новые карантинные ограничения.

Там станет обязательным ношение маски в развлекательных заведениях, церквях, общественном транспорте, торговых центрах, игровых зонах, парикмахерских и салонах красоты. Кроме того, будут закрыты ночные клубы.

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