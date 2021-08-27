Из Кабула в США случайно эвакуировали пакистанского дальнобойщика: родные считали его мертвым

Из столицы Афганистана Кабула случайно эвакуировали в США пакистанского дальнобойщика, который приехал в аэропорт, чтобы просто посмотреть то, что там происходит. Машо Шинвари не смог пояснить, как он оказался в американском самолете.

В Кабул Шинвари прибыл на своем грузовике из пакистанского города Торкхам. После этого мужчина три дня не выходил на связь с родными и они решили, что он, вероятно, погиб. Об инциденте рассказал датский политик, бывший депутат парламента Йорам‎ Ван Клаверен в соцсети Facebook, передает The Siasat Daily.

Только во вторник, 24 августа, дальнобойщик позвонил своей семье. Он рассказал, что припарковал машину, пошел к аэропорту и случайно эвакуировался.

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Как он сел в самолет, не уточняется. Возможно, военные приняли мужчину за беженца и посадили на борт.

Афганский блогер Фархан Ходак в свою очередь заявил, что подобные инциденты ранее уже случались. Якобы многие люди, без вести после захвата власти талибами, нашлись в других частях света.

Напомним, что ранее у женщины начались схватки прямо в самолете, который эвакуировал ее из Афганистана. Девочка родилась практически сразу после приземления в Германии. Малышку назвали Рич – в честь позывного воздушного судна C-17 ВВС США – Reach 828.

Как ранее писал OBOZREVATEL: