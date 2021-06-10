Италия официально поддержала стремление Украины в ЕС и НАТО. Видео

Италия поддерживает европейское стремление Украины и является сторонницей Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом во время официального визита в Киев заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает МИД Украины.

"Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", – заявил дипломат.

Министр подчеркнул, что официальный Рим поддерживает курс реформ в нашей стране до полного вхождения в Европейский союз.

"Остаемся на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить эти реформы, чтобы в полном объеме могла действовать Соглашение об ассоциации с ЕС", – сказал Ди Майо.

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Также он отметил поддержку Украины касательно вступления в НАТО, потому что это должно увеличить "внутреннюю мощь и обороноспособность вашей страны".

Относительно ситуации на Донбассе и Крыму, министр говорил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы считаем, что обе задействованные стороны должны в дальнейшем прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать большей эффективности Минским договоренностям, в переговорном формате, всем, что с этим связано", – резюмировал Ди Майо.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Италии Марио Драги объявил об открытии страны для туристов из других стран (в том числе из Украины) уже с 15 мая, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.