Испанская армия изучает боевой опыт ВСУ: в Defense Express указали на нюанс тренировок. Видео

Армия Испании изучает боевой опыт Вооруженных сил Украины, полученный во время войны с Россией. Его применяют в военных учениях.

Видео дня

В частности, испанские военные отрабатывают с учетом украинского опыта действия подразделений во время штурмов окопов врага. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

По данным портала, испанская армия приступила к активному изучению опыта действий ВСУ на поле боя. В частности, испанские военные отрабатывают действия своих подразделений во время штурмов вражеских окопов.

Журналисты обратили внимание на публикацию портала Infodefensa, в которой отмечено, что соответствующие тренировки уже провели в частности бригада Galicia, которую Испания развернула в рамках контингента НАТО в Словакии, а также парашютная бригада Bripac.

"Как прямо вытекает из упомянутой публикации, для начала испанские военные пытаются переосмыслить в целом текущую ситуацию на фронте российско-украинской войны, где по их мнению "боевые действия ограничиваются колебаниями линии боестолкновения на несколько километров и позиционным тупиком, за исключением Курской дуги". Потому что, судя по всему, к этому они готовились вести маневренную войну, где нет четкой линии боестолкновения, а глубина продвижения может составлять несколько десятков километров в сутки", – пишет Defense Express.

Именно такое переосмысление лежит в основе формата тренировок испанских армейцев. На видео, появившемся в сети, зафиксировано "механическое воспроизведение действий при штурме и зачистке окопов, которое отрабатывают испанские военные", а вот беспилотники или бронемашины и любая другая наземная техника в таких учениях не применяется.

"От Defense Express хотим отметить вот что. На первый взгляд, сам формат тренировки, где личный состав лишь отрабатывает порядок действий, без использования соответствующей техники и свето-шумовых эффектов – может выглядеть слишком механистическим и неубедительным. Но с другой стороны, именно поэтому здесь речь о переосмыслении, ибо похоже, что для начала здесь им как участникам НАТО нужно готовиться к действиям в условиях "позиционного тупика" образца времен Первой мировой войны", – пояснили в Defense Express.

Там также напомнили, что, по данным справочника The Military Balance 2024, на начало прошлого года сухопутные войска Испании насчитывали 71,9 тысячи военнослужащих, сведенных в один армейский корпус и две дивизии. На вооружении они имели 219 танков, до 1000 разных бронемашин и 1,5 тысячи артсистем разных типов.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейскую оборонную промышленность учиться на опыте ОПК Украины. Она убеждена, что Европа должна укрепить свою оборонку, чтобы эффективно противодействовать современным вызовам в сфере безопасности – и в этом очень поможет обмен опытом с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!