Индию накрыл второй смертоносный шторм за неделю: эвакуированы 1,5 млн человек. Фото и видео

На Индию обрушился мощный шторм, спровоцированный новым циклоном Яас. Стихия уже унесла жизни трех человек.

Как сообщает AFP, власти эвакуировали более 1,5 миллиона человек в восточных штатах Западная Бенгалия и Одиша (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Циклон сопровождался ветром скоростью 155 км/ч, что сравнимо с ураганом второй категории.

Два человека погибли под огромными волнами, которые достигали высоты двухэтажного автобуса. Еще один – во время обрушения его дома.

Всего стихия повредила около 20 тысяч здания, затоплены более 10 речных островов.

Неделю назад другой циклон Тауктае убил минимум 155 человек. Тогда скорость ветра достигала 210 км/ч.

Через циклон на сході Індії евакуювали понад мільйон людей — він уже спричинив дві смерті та пошкодив десятки будинків, а також зруйнував 20 тисяч землянок та інших хиж бідних людей. Це ускладнює боротьбу країни зі спалахом COVID-19 pic.twitter.com/K3H4YoryJ3 — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индия также страдает от рекордной вспышки заболевания коронавирусом. Ежесуточно в стране фиксируют сотни тысяч новых случаев заражения.

В связи с этим недавно власти призвали жителей страны не хоронить умерших на воде, потому что такой способ захоронения несет опасность еще большего распространения вируса.