По сообщениям американских СМИ, уже сегодня демократы представят в Конгрессе статьи об импичменте Дональда Трампа. Основанием для повторной попытки объявить импичмент Трампу будет подстрекательство к мятежу, которое вылилось в захват его сторонниками Капитолия 6 января.

Несмотря на то, что уже 20 января Джо Байден примет присягу и вступит в полномочия 46-го президента США, теоретически демократы могут успеть соблюсти все процедурные моменты, аккурат в день инаугурации. О чем, согласно источникам Washington Post, уже известил членов Конгресса лидер большинства республиканцем Митч Макконел в пояснительной записке.

Однако, с моей точки зрения, и повторная попытка объявить Трампу импичмент постигнет та же участь, что и первую. То есть провал.

Все дело в том, что для утверждения импичмента необходимо 2/3 голосов Сената, в отличие от простого большинства в палате Представителей, в которой демократы сохранили большинство после прошедших в ноябре выборах.

Поэтому, даже не смотря на то, что теперь демократы будут иметь минимальное большинство и в Сенате благодаря 101 голосу вице-президента США Камалы Харрис, насобирать необходимые 2/3 голосов среди сенаторов-республиканцев для импичмента им будет крайне сложно.

Даже не смотря на заявления отдельных сенаторов-республиканцев о необходимости досрочного отстранения от власти Трампа.

Ведь на кону будет стоять уже не только политическая судьба самого Трампа, которого сейчас СМИ всеми силами пытаются превратить в политического фрика и недоразумение в американской истории, но и Республиканской партии в целом. И если республиканцы проголосуют в Сенате за импичмент одиозного 45-го президента США, то они фактически признают свою ошибку в феврале 2020-го (когда проголосовали против импичмента Трампу), а также возьмут на себя вину в гибели американских граждан, погибших в результате штурма Капитолия.

И дадут прекрасный повод демократам не только навсегда похоронить политическую карьеру Трампа, но и свои надежды на президентство кандидата от республиканцев как минимум в 2024 году.

Я уже не говорю о том, что в таком случае именно президент-республиканец станет первым в истории США главой государства, которому объявят импичмент обе палаты американского Конгресса. Пускай даже после завершения его полномочий.

Фактически нереальность объявления импичмента Трампу уже подтвердил председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм в своем твиттере на прошлой неделе : "Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов".

Так что максимум, на что могут сподобиться демократы – утвердить по ускоренной процедуре импичмент Трампу в палате Представителей. Что, в свою очередь, может даже сыграть на руку самому Трампу. Ведь открытая вражда и даже ненависть к нему главы нижней палаты –Нэнси Пэлоси давно известна. И все еще прекрасно помнят, как она демонстративно рвала послание президента США во время триумфального выступления Трампа в Конгрессе после срыва в Сенате первой попытки импичмента в феврале прошлого года.

Устраивать такой фарс повторно из мотивов личной мести (а именно так и представит все Трамп своим сторонникам) будет крайне недальновидно с политической точки зрения.

Тем более учитывая тот факт, что за Трампа проголосовали рекордные для кандидата-республиканца за всю историю выборов 75 миллионов американцев. И как минимум половина сторонников этой партии в США, согласно опросам, поддержали штурм Капитолия.

К тому же новоизбранный президент Джо Байден еще в ноябре заявил, что своей главной задачей видит "сшивание" американского общества после четырех лет правления Трампа, результатом которого стал небывалый за многие годы раскол.

Поэтому будет крайне интересно наблюдать за тем, возобладает ли разум и расчетливость над эмоциями и жаждой личной мести главы палаты Представителей Нэнси Пэлоси по отношению к Трампу.