ИГИЛ взял на себя ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула 30 августа
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетные удары, которые 30 августа были нанесены по аэропорту в Кабуле. Они заявили о шести выпущенных реактивных снарядах.
О признании боевиков сообщило издание Alarabiya News со ссылкой на Telegram-канал Nasher News. Это уже не первый теракт в Афганистане, за который "отвечает" ИГИЛ.
"По милости Всевышнего, солдаты Халифата обстреляли Кабульский международный аэропорт шестью ракетами "Катюша", – говорится в посте.
Как известно, в этот понедельник американские средства противоракетной обороны перехватили пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула. Сотрудник службы безопасности, который работал в сброшенной талибами администрации, выразил убеждение, что ракеты запустили из автомобиля на севере афганской столицы.
Чиновники из США в комментариях СМИ отметили, что аэропорт оставался открытым, чтобы обсудить важные операционные детали. А источники предполагали, что новые атаки могут быть связаны с попыткой ускорить вывод американских войск из страны. Крайним сроком для этого определено 31 августа.
Напомним: ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт, совершенный в столице Афганистана 26 августа. Тогда днем прогремели взрывы у международного аэропорта Кабула, погибли или были ранены около 160 человек.
тогда армия США ответила на теракт в аэропорту – американский беспилотник убил "планировщика" террористической группировки ИДИЛ.
Как сообщал OBOZREVATEL, это были первые нападения в Афганистане, случившиеся после захвата власти в стране движением "Талибан". О том, кто такие игиловцы, зачем они устроили кровавые взрывы и почему враждуют с афганскими боевиками, – читайте в материале.