Хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе, вспыхнул пожар: пострадал моряк

Йеменские хуситы 13 июня атаковали очередное гражданское судно. В этот раз под удар сразу двух противокорабельных крылатых ракет в Аденском заливе попало украинское судно Verbena, эксплуатируемое польским перевозчиком.

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На борту вспыхнул пожар, тяжелые ранения получил один из моряков: его эвакуировал американский военный самолет. Подробности сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США.

"Поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский заливе . Обе ракеты попали в Verbena, украинское судно для навалочных грузов, которое эксплуатировал польский перевозчик под флагом Палау. Судно Verbena недавно пришвартовалось в Малайзии" , – говорится в сообщении.

Американские военные рассказали, что экипаж Verbena сообщил о повреждении и пожаре на борту. К моменту публикации сообщения моряки еще боролись с огнем.

Один из членов экипажа, гражданский моряк, получил тяжелые ранения. Американские военные с помощью авиации эвакуировали его на находившийся неподалеку военный корабль партнеров, где раненому была оказана медицинская помощь.

"Такое безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизнь моряков в Красном море и Аденском заливе. Хуситы утверждают, что действуют от имени палестинцев в Газе, но они атакуют и угрожают жизни граждан третьих стран, не имеющих ничего общего конфликтом в Газе", – говорится в сообщении.

Также американские военные подчеркнули, что угроза безопасности транзита в регионе, которую создали хуситы, бьет также по населению Йемена и Газы: кроме коммерческих грузов террор боевиков на море осложнил и доставку гуманитарной помощи на эти территории.

"Центральное командование Вооруженных сил США будет продолжать сотрудничать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности и ухудшить их военный потенциал", – говорится в сообщении.

Напомним, йеменские хуситы совершают атаки на гражданские суда в регионе уже несколько месяцев подряд. Иногда под удар боевиков попадают и военные корабли: так произошло, например, в конце января этого года, когда хуситы атаковали сначала британский военный корабль в Красном море, а через два дня – американское военное судно в Аденском заливе.

В начале марта они впервые убили моряков. Во время атаки хуситов на коммерческое судно True Confidence в Аденском заливе трое моряков погибли, еще четыре человека на борту получили ранения.