Хроника коронавируса в Украине и мире на 6 января: за сутки скончались более 13 тысяч больных

По состоянию на среду, 6 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 86,8 млн человек. За минувший день выявлены 682 473 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 61,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 225 тыс., Британии – 60 тыс. и Бразилии – 57 тыс.

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Заражены более 86 млн. Worldometers

Рейтинг стран по распространению вируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностированы 1 083 585 случаев COVID-19. Скончались 19 129 пациентов, выздоровели – 747 408.

Количество заражений в США пересекло отметку в более 21,5 млн, на втором и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,8 млн заражений.

Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.

Главное за 6 января: