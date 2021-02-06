Хроника коронавируса в Украине и мире на 6 февраля: количество больных почти достигло 106 млн
По состоянию на субботу, 6 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 106 млн человек. За минувший день выявили 489 783 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов, выздоровели – 77,5 млн.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 126 тысяч, Бразилии – 51 тысяча и Испании – 28,6 тысяч.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 237 169 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 23 387 человек, при этом 1 063 591 победили ее.
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По состоянию на утро субботы, 6 февраля, в Украине официально подтверждено 1 241 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4 310 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 23 516 человек (+129 за сутки), а 1 070 749 пациентов (+7 158 за сутки) – выздоровели.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.
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