Хроника коронавируса в Украине и мире на 5 февраля: за сутки прибавилось полмиллиона зараженных

По состоянию на пятницу, 5 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 105,3 млн человек. За минувший день выявили 504 938 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,8 млн человек, 105 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,2 млн пациентов. При этом выздоровели – 77,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 121 тыс., Бразилии – 57 тыс. и Испании – 29 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 232 246 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 23 229 человек, при этом 1 055 406 победили ее. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.

Исследование показало, что вакцина Pfizer дает 90% иммунитета к COVID-19 после первого укола.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал дату старта вакцинации против COVID-19 в Украине.