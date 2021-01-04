Хроника коронавируса в Украине и мире на 4 января: заражены более 85 млн
По состоянию на понедельник, 4 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 85,5 млн человек. За минувший день выявлены 510 153 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 60,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 194 тыс., Британии – 54 тыс. и России – 24 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 074 093 случая COVID-19. Болезнь унесла 18 854 жизней, при этом 728 865 украинцев ее побороли.
Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,9 млн, на втором и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.
В Китае заявили, что пандемия COVID-19 могла начаться с вспышек во всем мире, а не в их городе Ухань.
В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 134 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 206 человек.
На площади поселка Пругонице в предместье Праги состоялась акция в знак протеста против коронавирусных ограничений. Люди прошли маршем к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и оставили перед дверями символический гроб, унитаз и зажженные свечи.
В США было распространено более 13 миллионов доз вакцины от COVID-19, но прививки сделали только 4,2 миллионам человек. Всего в мире уже использовали около 12 миллионов доз препаратов.
Новый вариант коронавируса (Sars-Cov-2), который ранее был выявленный в Британии, теперь обнаружен и на Кипре. Им оказались инфицированы 12 человек.