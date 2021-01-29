Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 января: еще одна вакцина готова к использованию

По состоянию на пятницу, 29 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 102 млн человек. За минувший день выявили 601 212 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 73,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 162 тыс., Бразилии – 60 тыс. и Испании – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 206 412 случаев COVID-19. От него умер 22 351 человек, а 992 031 поборол вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 219 тыс. украинцев.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4613, необходимый для начала вакцинации против коронавируса. Без него нельзя было бы использовать ни одну вакцину от COVID-19 .

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 также эффективна и против мутантов этого вируса, обнаруженных в Британии и ЮАР.