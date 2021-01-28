Хроника коронавируса в Украине и мире на 28 января: пандемия продолжает набирать обороты

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на четверг, 28 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 101,4 млн человек. За минувший день выявили 590 732 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

При этом выздоровели – 73,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 151 тыс., Бразилии – 63 тыс. и Испании – 40 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Распространение коронавируса в мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждено 1 200 883 случая COVID-19. От него умерли 22 202 человека, а 980 085 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 219 тыс. украинцев.

  • Издание The Economist сообщило, что Украину ждет массовая вакцинация от COVID-19 в 2023 году.

  • Биолог назвала пять главных противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Главное за 28 января:

  • Вакцину от COVID-19, разработанную итальянской компанией ReiThera, могут выпустить уже в сентябре 2021 года.

  • США призвали провести полноценное расследование касательно источника распространения коронавируса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее в китайский город Ухань прибыли эксперты ВОЗ, чтобы изучить этот вопрос.

  • В Северной Македонии британский штамм коронавируса обнаружили у 46-летнего мужчины, который не покидал страну, сообщает Press 24.

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