Хроника коронавируса в Украине и мире на 27 января: за сутки заболели более полмиллиона человек
По состоянию на среду, 27 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 100,8 млн человек. За минувший день выявили 528 285 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.
При этом выздоровели – 72,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 148 тыс., Бразилии – 63 тыс. и Испании – 36 тыс..
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 197 107 всех случаев COVID-19. От него умерли 22 057 человек, а 965 835 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 219 тыс. украинцев.
В ВОЗ заявили, что COVID-19 не отступит даже после масштабной вакцинации.
Украинские предприниматели и обычные граждане рассказали, как пережили две недели локдауна из-за COVID-19.
В зоопарке шведского города Бурос усыпили тигрицу Настасью, которая болела коронавирусом. Животному было 17 лет.
Родственники жертв COVID-19 в китайском городе Ухань попросили о встрече с экспертами Всемирной организации здравоохранения, чтобы рассказать им правду о том, как "власти скрывали правду" о вирусе.
ВОЗ дала рекомендации о том, как правильно использовать вакцину от компании Moderna (США), кого лучше вакцинировать в первую очередь, а кому избегать прививок.