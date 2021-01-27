Хроника коронавируса в Украине и мире на 27 января: за сутки заболели более полмиллиона человек

По состоянию на среду, 27 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 100,8 млн человек. За минувший день выявили 528 285 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

При этом выздоровели – 72,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 148 тыс., Бразилии – 63 тыс. и Испании – 36 тыс..

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 197 107 всех случаев COVID-19. От него умерли 22 057 человек, а 965 835 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 219 тыс. украинцев.

В ВОЗ заявили, что COVID-19 не отступит даже после масштабной вакцинации.

Украинские предприниматели и обычные граждане рассказали, как пережили две недели локдауна из-за COVID-19.