Хроника коронавируса в Украине и мире на 16 января: заражены уже почти 100 млн человек

По состоянию на субботу, 16 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 94 млн человек. За минувший день выявили 761 554 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 67,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 248 тыс., Британии – 55 тыс. и Бразилии – 68 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине зафиксировали 1 146 963 случая COVID-19. Жертвами пандемии в стране стали 20 542 человека, а 847 391 гражданин вылечился.

Количество жертв коронавируса на планете превысило 2 млн.

Ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса.