Хроника коронавируса в Украине и мире на 16 января: заражены уже почти 100 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Тест на коронавирус

По состоянию на субботу, 16 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 94 млн человек. За минувший день выявили 761 554 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 67,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 248 тыс., Британии – 55 тыс. и Бразилии – 68 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 16 января

  • Вакцинация от коронавируса уже проходит в 46 странах мира, однако в Украине она так и не началась.

  • Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса.

  • Украинцы в сети рассказали о своем опыте лечения у семейных врачей от коронавируса, и у многих он оказался негативным.

  • Вторая волна пандемии в Германии заставила часть крематориев работать круглосуточно.

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