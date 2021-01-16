Хроника коронавируса в Украине и мире на 16 января: заражены уже почти 100 млн человек
По состоянию на субботу, 16 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 94 млн человек. За минувший день выявили 761 554 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 67,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 248 тыс., Британии – 55 тыс. и Бразилии – 68 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине зафиксировали 1 146 963 случая COVID-19. Жертвами пандемии в стране стали 20 542 человека, а 847 391 гражданин вылечился.
Количество жертв коронавируса на планете превысило 2 млн.
Ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Вакцинация от коронавируса уже проходит в 46 странах мира, однако в Украине она так и не началась.
Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса.
Украинцы в сети рассказали о своем опыте лечения у семейных врачей от коронавируса, и у многих он оказался негативным.
Вторая волна пандемии в Германии заставила часть крематориев работать круглосуточно.