Хроника коронавируса в Украине и мире 10 января: более 23 млн человек получили прививку против COVID-19

Коронавирус продолжает поражать жителей Украины и мира, только за минувшие сутки эту болезнь диагностировали еще в более чем 727 тысяч человек. Из-за этого общее количество заражений пересекло отметку в 90 миллионов случаев.

На сегодня уже 42 страны, в большинстве состоятельные, активно делают своим гражданам прививки против COVID-19, а параллельно продолжают действие локдаунив. Украина ждет на поставку доз такого препарата не раньше марта. У нас тоже начался жесткий карантин, однако некоторые украинцы проигнорировали предостережения.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 110 015 случаев COVID-19. От него умерли 19 668 граждан, а 786 306 человек вылечились.

В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 22,4 млн), Индия (больше 10,4 млн ) и Бразилия (более 8 млн).

Коронавирусная инфекция унесла больше 1,9 млн жизней , при этом более 64 млн людей в мире ее побороли. По информации Worldometers, активными больными остаются не менее 17,5 млн человек.

Ученые из китайского города Ухань, откуда миром распространился COVID-19, назвали длительные симптомы этого вируса, которые могут проявляться примерно полгода после выздоровления .

Тем временем итальянцы запустили ресурс с картой, где можно посмотреть, какие страны мира лидируют по вакцинации против коронавируса.

Личный врач Папы Римского 78-летний Фабрицио Соккорсо умер от осложнений, связанных с COVID-19, информируют Vatican News.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что вакцины компаний Pfize&BioNTech и Moderna обеспечивают защиту от новых, более заразных штаммов COVID-19.

В ряде департаментов Франции с воскресенья, 10 января, продлевается комендантский час, что предусмотрено стратегией правительства по борьбе с пандемией. Он будет начинаться не из 20:00, а с 18:00 еще в восьми департаментах. За нарушение грозит штраф от 135 до 750 евро.

В австрийские школы будет передано 5 млн простых в использовании тестов на коронавирус, которые будут раздавать ученикам и учителям для добровольного тестирования. Об этом заявил на пресс-конференции 9 января федеральный министр образования Австрии Хайнц Фасманн.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на четыре из пяти этапов проведения прививок украинцам против COVID-19 понадобится почти год.

Интерактивная карта по вакцинации в мире gedidigital.it свидетельствует, что прививки против коронавируса сделали уже 23 384 690 жителям планеты или 0,3% мирового населения.