Хроника коронавируса в Украине и мире на 11 февраля: более 25 млн человек борются с COVID-19

По состоянию на четверг, 11 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107,8 млн человек. За минувший день выявили 437 780 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,4 млн человек, 101 тысяча из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – более 79,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 96 тыс., Бразилии – 60 тыс. и Франции – 25 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 253 055 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 23 934 жизнь, вместе с тем 1 092 376 человек переболели.

В Британии после вакцинации резко снизилось количество заражений COVID-19.

В период с 1 по 7 февраля 2020 года количество случаев коронавируса в мире снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей.

Главное 11 февраля:

Исследователи назвали группу людей, менее защищенных от коронавируса.

В ВОЗ допустили появление коронавируса за два месяца до вспышки в Ухане .

Ученые назвали симптомы коронавируса в зависимости от разного возраста.

Транспортировкой вакцины против коронавируса, которая требует ультранизких температур, в Украине будет заниматься компания "Фармасофт". Речь идет о препарате Pfizer/BioNTech.