Хроника коронавируса в Украине и мире на 11 февраля: более 25 млн человек борются с COVID-19
По состоянию на четверг, 11 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились 107,8 млн человек. За минувший день выявили 437 780 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 25,4 млн человек, 101 тысяча из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – более 79,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 96 тыс., Бразилии – 60 тыс. и Франции – 25 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 253 055 всех случаев инфицирования, болезнь унесла 23 934 жизнь, вместе с тем 1 092 376 человек переболели.
В Британии после вакцинации резко снизилось количество заражений COVID-19.
В период с 1 по 7 февраля 2020 года количество случаев коронавируса в мире снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей.
Главное 11 февраля:
Исследователи назвали группу людей, менее защищенных от коронавируса.
В ВОЗ допустили появление коронавируса за два месяца до вспышки в Ухане.
Ученые назвали симптомы коронавируса в зависимости от разного возраста.
Транспортировкой вакцины против коронавируса, которая требует ультранизких температур, в Украине будет заниматься компания "Фармасофт". Речь идет о препарате Pfizer/BioNTech.
В Германии продлили карантин на всей территории страны. Он будет действовать по меньшей мере до 7 марта.
На одном из самых отдаленных уголков планеты – острове Пасхи – началась вакцинация. Первыми будут привиты медицинские сотрудники и пожилые аборигены старше 80 лет.
В ВОЗ дали рекомендации по применению вакцины AstraZeneca. В частности, ее следует принимать двумя дозами (интервал 8-12 недель) всем взрослым от 18 лет.