Хроника коронавируса в Украине и мире 8 марта: Израиль ослабил карантин, а Швеция разогнала протесты

Коронавирус в Украине и мире поразил еще почти 372 тысяч человек и одновременно забрал 5,7 тыс. жизней. Всего на планете зафиксировано 117,4 млн случаев заражения. Эту цифру более чем вдвое превысило количество прививок против COVID-19.

Благодаря кампании по иммунизации в Израиле накануне ослабили карантин, позволив вакцинированным гражданам посещать кафе и рестораны. Тогда как в центре столицы Швеции Стокгольме в эти выходные полиция разогнала сотни людей, собравшихся на акцию против введенных ограничений.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено1 401 228всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни в 27 022 человека, вместе с тем 1 196 520 ее побороли. Активными больными остаются более 177 тысяч украинцев.

В мире больше всего заражений за прошедшие сутки выявили в Бразилии – 80 тыс., а среди европейских стран во Франции и Италии – по 20 тыс. Жертвами вируса в целом стали 2,6 млн жителей планеты, а 92,9 вылечились.

Украина по суточному приросту больных находится на 11-м месте в мире и на 6-м в Европе. По вакцинации в стране лидирует Донецкая область, а в целом первую прививку против COVI-19 уже сделали 17 037 украинцам.

С 30-31 марта в Беларуси собираются производить российскую вакцину "Спутник V" от COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко в интервью ONT.

По состоянию на 7 марта 18% американцев уже получили по одной дозе вакцины от COVID-19, по две дозы – 9,2%. Об этом свидетельствует карта вакцинации в США на сайте The New York Times

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что в случае организации масштабной вакцинации от коронавируса в Украине проблема COVID-19 может практически исчезнуть уже в сентябре.