Хроника коронавируса в Украине и мире 31 января: Европа продолжает изолироваться из-за пандемии

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Коронавирус в мире

Коронавирус в Украине и мире поразил более 103 миллионов человек. Только за минувшие сутки на него заболели свыше 500 тысяч жителей планеты, 148 тыс. из которых – в Европе.

Несмотря на действующие локдауны и процесс вакцинации европейские страны идут на еще большее усиление ограничений. Например, Франция запретила работу крупных торгово-развлекательных центров, а Германия закрыла въезд из государств, где распространены мутировавшие штаммы COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по COVID-19 в мире за минувшие сутки
Прирост коронавируса в мире за сутки

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине диагностировано 1 216 278 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 628 человек, при этом 1 014 658 победили его. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.

Карта распространения коронавируса в Украине
Заболеваемость COVID-19 в Украине
Главное за 31 января:

  • Украинский врач рассказала о том, как коронавирус поражает молодых людей.

  • В течение 30 января от последствий COVID-19 умерли 12 638 жителей планеты. По данным Worldometers, больше всего смертей болезнь вызвала в США – 2889, Мексике – 1434, Великобритании – 1200 и Бразилии – 1196.

  • Пульмонолог Светлана Гук рассказала, сколько времени коронавирус будет "угрожать" Украине.

  • По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 31 января, одну или обе прививки против коронавируса получили уже более 9,2 млн человек во всем мире.

  • За прошедшие сутки в мире подтвердили еще 501 099 заражений COVID-19, по информации Worldometers. Больше всего больных прибавилось в США – 140 732, Бразилии – 57 498, Франции – 24 392 и Великобритании – 23 275.

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