Хроника коронавируса в Украине и мире 31 января: Европа продолжает изолироваться из-за пандемии

Коронавирус в Украине и мире поразил более 103 миллионов человек. Только за минувшие сутки на него заболели свыше 500 тысяч жителей планеты, 148 тыс. из которых – в Европе.

Несмотря на действующие локдауны и процесс вакцинации европейские страны идут на еще большее усиление ограничений. Например, Франция запретила работу крупных торгово-развлекательных центров, а Германия закрыла въезд из государств, где распространены мутировавшие штаммы COVID-19.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 216 278 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 628 человек, при этом 1 014 658 победили его. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.

Украина оказалась на 90-м месте среди 98 стран, где хуже всего отреагировали на пандемию , свидетельствует рейтинг от Австралийского Института Леве.

Январь 2021-го стал самым смертоносным месяцем пандемии для Великобритании. За это время ежедневно в стране от осложнений COVID-19 умирало до тысячи человек.