Хроника коронавируса в Украине и мире 31 января: Европа продолжает изолироваться из-за пандемии
Коронавирус в Украине и мире поразил более 103 миллионов человек. Только за минувшие сутки на него заболели свыше 500 тысяч жителей планеты, 148 тыс. из которых – в Европе.
Несмотря на действующие локдауны и процесс вакцинации европейские страны идут на еще большее усиление ограничений. Например, Франция запретила работу крупных торгово-развлекательных центров, а Германия закрыла въезд из государств, где распространены мутировавшие штаммы COVID-19.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 216 278 заражений COVID-19, от осложнений болезни умерли 22 628 человек, при этом 1 014 658 победили его. По официальным данным, активными больными являются почти 179 тыс. украинцев.
Украина оказалась на 90-м месте среди 98 стран, где хуже всего отреагировали на пандемию, свидетельствует рейтинг от Австралийского Института Леве.
Январь 2021-го стал самым смертоносным месяцем пандемии для Великобритании. За это время ежедневно в стране от осложнений COVID-19 умирало до тысячи человек.
Украинский врач рассказала о том, как коронавирус поражает молодых людей.
В течение 30 января от последствий COVID-19 умерли 12 638 жителей планеты. По данным Worldometers, больше всего смертей болезнь вызвала в США – 2889, Мексике – 1434, Великобритании – 1200 и Бразилии – 1196.
Пульмонолог Светлана Гук рассказала, сколько времени коронавирус будет "угрожать" Украине.
По данным портала GediVisual, на утро воскресенья, 31 января, одну или обе прививки против коронавируса получили уже более 9,2 млн человек во всем мире.
За прошедшие сутки в мире подтвердили еще 501 099 заражений COVID-19, по информации Worldometers. Больше всего больных прибавилось в США – 140 732, Бразилии – 57 498, Франции – 24 392 и Великобритании – 23 275.