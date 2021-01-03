Хроника коронавируса в Украине и мире 3 января: страны закрылись на локдаун после новогодних гуляний

Коронавируом в мире и Украине за сутки заразились еще 549 080 человек. Из-за этого количество всех подтвержденных случаев заражения достигло уже более 84,9 миллиона.

Только отпраздновав Новый год, который во многих странах и так проходил в условиях карантина, правительства вновь объявили локдауны, чтобы сдержать темпы распространения вируса:

ограничения усилила Франция, где полиции пришлось разогнать до 2500 участников тайной рейв-вечеринки;

в Австралии запретили деятельность ночных клубов из-за вспышки COVID-19 и обязали людей носить маски;

строгие меры из-за роста заражений ввели Греция, Япония и Великобритания.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 в мире Worldometers

За сутки COVID-19 диагностировали в более чем 549 тысяч человек Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 074 093 случая COVID-19. Болезнь унесла 18 854 жизней, при этом 728 865 украинцев ее побороли.

Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,9 млн, на втором месте и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку .

От последствий болезни умерли более 1,84 млн жителей планеты, а свыше 60 млн вылечились. Сейчас активными больными являются более чем 23 млн человек.

Против COVID-19 вакцинировали уже почти 11 миллионов жителей 29 стран мира. В частности, более 4,5 млн прививок приходится на Китай.

Карта распространения COVID-19 в областях Украины СНБО

По количеству заражений COVID-19 Украина находится на 17-м месте среди стран мира СНБО

Главное за 3 января:

В Киеве за сутки выявили 370 заражений коронавирусом. Общее количество заражений в городе на утро 3 января выросло до 113 649 случаев.

Израиль усилит карантинные ограничения несмотря на то, что уже 10% населения были вакцинированы от COVID-19. Правительство обеспокоено увеличением количества тяжелых случаев заболевания и повышением уровня смертности.

В Китае заявили, что пандемия COVID-19 могла начаться с вспышек во всем мире, а не в их городе Ухань.

"Российский фонд прямых инвестиций" планирует испытать в Украине комбинацию вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник V", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Украине на утро 3 января количество случаев коронавируса увеличилось до 1 074 093. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще в 4576 больных, из которых 1306 попали в больницы. От последствий заражения COVID-19 умерли 18 854 жителей страны (+123 за сутки), а 728 865 преодолели вирус (+6250).

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 404 случая;

Донецкая область – 200 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 99 случаев;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 433 случая;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 426 случаев;

Полтавская область – 197 случаев;

Ривненская область – 75 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 59 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 115 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 244 случая;

Черновицкая область – 146 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Последние данные по коронавирусу в Украине Facebook максима Степанова