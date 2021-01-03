Хроника коронавируса в Украине и мире 3 января: страны закрылись на локдаун после новогодних гуляний
Коронавируом в мире и Украине за сутки заразились еще 549 080 человек. Из-за этого количество всех подтвержденных случаев заражения достигло уже более 84,9 миллиона.
Только отпраздновав Новый год, который во многих странах и так проходил в условиях карантина, правительства вновь объявили локдауны, чтобы сдержать темпы распространения вируса:
ограничения усилила Франция, где полиции пришлось разогнать до 2500 участников тайной рейв-вечеринки;
в Австралии запретили деятельность ночных клубов из-за вспышки COVID-19 и обязали людей носить маски;
строгие меры из-за роста заражений ввели Греция, Япония и Великобритания.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине диагностировано 1 074 093 случая COVID-19. Болезнь унесла 18 854 жизней, при этом 728 865 украинцев ее побороли.
Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,9 млн, на втором месте и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.
От последствий болезни умерли более 1,84 млн жителей планеты, а свыше 60 млн вылечились. Сейчас активными больными являются более чем 23 млн человек.
Против COVID-19 вакцинировали уже почти 11 миллионов жителей 29 стран мира. В частности, более 4,5 млн прививок приходится на Китай.
Главное за 3 января:
В Киеве за сутки выявили 370 заражений коронавирусом. Общее количество заражений в городе на утро 3 января выросло до 113 649 случаев.
Израиль усилит карантинные ограничения несмотря на то, что уже 10% населения были вакцинированы от COVID-19. Правительство обеспокоено увеличением количества тяжелых случаев заболевания и повышением уровня смертности.
В Китае заявили, что пандемия COVID-19 могла начаться с вспышек во всем мире, а не в их городе Ухань.
"Российский фонд прямых инвестиций" планирует испытать в Украине комбинацию вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник V", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В Украине на утро 3 января количество случаев коронавируса увеличилось до 1 074 093. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще в 4576 больных, из которых 1306 попали в больницы. От последствий заражения COVID-19 умерли 18 854 жителей страны (+123 за сутки), а 728 865 преодолели вирус (+6250).
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 370 случаев;
Винницкая область – 66 случаев;
Волынская область – 93 случая;
Днепропетровская область – 404 случая;
Донецкая область – 200 случаев;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 78 случаев;
Запорожская область – 301 случай;
Ивано-Франковская область – 99 случаев;
Киевская область – 303 случая;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 85 случаев;
Львовская область – 433 случая;
Николаевская область – 454 случая;
Одесская область – 426 случаев;
Полтавская область – 197 случаев;
Ривненская область – 75 случаев;
Сумская область – 147 случаев;
Тернопольская область – 59 случаев;
Харьковская область – 68 случаев;
Херсонская область – 115 случаев;
Хмельницкая область – 14 случаев;
Черкасская область – 244 случая;
Черновицкая область – 146 случаев;
Черниговская область – 152 случая.
В Китае за сутки выявили 24 новых случая инфицирования коронавирусом, из которых 16 являются ввозными. Общее число подтвержденных заражений в материковом Китае достигло 87 117, умерли 4634 человека.
Нью-Йорк стал четвертым штатом США, в котором заражение коронавирусом выявлено более чем у миллиона человек. В других штатах ситуация такая: Калифорния – 2 367 970, Техас – 1 786 941, Флорида – 1 354 833, Иллинойс – 975 352 заражений. Всего в США выявлено более 20,9 млн случаев COVID-19, умерли более 358 тыс. человек.
Легендарного телеведущего из США Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19 в больницу в Лос-Анджелесе.
Правительство Нидерландов, единой страны ЕС, которая еще не начала вакцинацию от коронавируса, обещает начать ее на следующей неделе, сообщает DPA.
По состоянию на утро 3 января коронавирус смогли преодолеть более 60 миллионов человек в мире. Так, по информации сайта Worldometers, только за сутки выздоровели не менее 442 тысяч больных, еще более 23 млн продолжают лечиться.
За сутки 2 января COVID-19 диагностировали у 549 080 жителей планеты. По данным Worldometers, больше всего новых случаев выявлено в США – 232 227, Британии – 57 725 и России – 2630