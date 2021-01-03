Хроника коронавируса в Украине и мире 3 января: страны закрылись на локдаун после новогодних гуляний

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

Коронавируом в мире и Украине за сутки заразились еще 549 080 человек. Из-за этого количество всех подтвержденных случаев заражения достигло уже более 84,9 миллиона.

Только отпраздновав Новый год, который во многих странах и так проходил в условиях карантина, правительства вновь объявили локдауны, чтобы сдержать темпы распространения вируса:

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COVID-19 в мире
За сутки COVID-19 диагностировали в более чем 549 тысяч человек

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине диагностировано 1 069 517 случаев COVID-19. Болезнь унесла 18 731 жизнь, при этом 722 615 украинцев ее побороли.

  • Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,6 млн, на втором месте и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.

  • От последствий болезни умерли более 1,84 млн жителей планеты, а свыше 60 млн вылечились. Сейчас активными больными являются более чем 23 млн человек.

  • Против COVID-19 вакцинировали уже почти 11 миллионов жителей 29 стран мира. В частности, более 4,5 млн прививок приходится на Китай.

Карта распространения COVID-19 в областях Украины
По количеству заражений COVID-19 Украина находится на 17-м месте среди стран мира
Главное за 3 января:

  • Легендарного телеведущего из США Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19 в больницу в Лос-Анджелесе.

  • Глава "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев завил, что Россия действительно хотела бы испытывать на украинцах возможности своей вакцины против COVID-19 "Спутник-V". Об этом пишет "Радио Свобода".

  • Правительство Нидерландов, единой страны ЕС, которая еще не начала вакцинацию от коронавируса, обещает начать ее на следующей неделе, сообщает DPA.

  • По состоянию на утро 3 января коронавирус смогли преодолеть более 60 миллионов человек в мире. Так, по информации сайта Worldometers, только за сутки выздоровели не менее 442 тысяч больных, еще более 23 млн продолжают лечиться.

  • За сутки 2 января COVID-19 диагностировали у 549 080 жителей планеты. По данным Worldometers, больше всего новых случаев выявлено в США – 232 227, Британии – 57 725 и России – 2630

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