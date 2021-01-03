Хроника коронавируса в Украине и мире 3 января: страны закрылись на локдаун после новогодних гуляний

Коронавируом в мире и Украине за сутки заразились еще 549 080 человек. Из-за этого количество всех подтвержденных случаев заражения достигло уже более 84,9 миллиона.

Только отпраздновав Новый год, который во многих странах и так проходил в условиях карантина, правительства вновь объявили локдауны, чтобы сдержать темпы распространения вируса:

ограничения усилила Франция, где полиции пришлось разогнать до 2500 участников тайной рейв-вечеринки;

в Австралии запретили деятельность ночных клубов из-за вспышки COVID-19 и обязали людей носить маски;

строгие меры из-за роста заражений ввели Греция, Япония и Великобритания.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 069 517 случаев COVID-19. Болезнь унесла 18 731 жизнь, при этом 722 615 украинцев ее побороли.

Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,6 млн, на втором месте и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку .

От последствий болезни умерли более 1,84 млн жителей планеты, а свыше 60 млн вылечились. Сейчас активными больными являются более чем 23 млн человек.

Против COVID-19 вакцинировали уже почти 11 миллионов жителей 29 стран мира. В частности, более 4,5 млн прививок приходится на Китай.