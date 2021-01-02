Хроника коронавируса в Украине и мире 2 января: мутант COVID-19 продолжает атаковать Британию

Коронавирус в мире и Украине поразил более 84,3 миллиона человек. Количество заражений продолжает расти, только за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили почти в 562 тысяч жителей планеты.

Тем временем страны продолжает атаковать еще и новый мутант COVID-19. В Великобритании, где первыми забили тревогу из-за его стремительного распространения, уже пятый день подряд фиксируют более 50 тыс. случаев инфицирования ежедневно.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Более 59,6 млн человек в мире переболели COVID-19 Worldometers

За прошедшие сутки COVID-19 в мире заболели почти 562 тысячи человек Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 069 517 заражений COVID-19. От последствий болезни умер 18 731 пациент, а 722 615 выздоровели.

По количеству случаев инфицирования лидерами в мире являются США (более 20,6 млн), Индия (больше 10,3 млн) и Бразилия (более чем 7,7 млн). Украина в этом рейтинге на 17 месте, по данным Worldometers.

За год распространения в мире вирус унес больше 1,8 млн жизней , при этом более 59,5 млн побороли его. Активными больными остаются до 23 млн жителей планеты.

Прошла почти неделя с тех пор, как в европейских странах стартовала массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом от Pfizer&BioNTech. В канун Нового года, 31 декабря 2020-го, ВОЗ дала разрешение на экстренное применение этой вакцины.

Карта распространения COVID-19 в регионах Украины СНБО

В Украине количество заражений COVID-19 увеличилась до 1,069 млн СНБО

Главное за 2 января:

В США количество инфицированных коронавирусом пересекло отметку в более 20,6 миллиона. По данным университета Джонса Хопкинса, в этой стране болезнь унесла жизни почти 348 тысяч человек. Больше всего летальных случаев на утро 2 января обнаружили в Нью-Йорке – более 38 тысяч умерших.

Предстоятель Элладской Церкви митрополит Серафим умер от коронавируса в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал Credo.Press.

Королева Дании Маргрете II в первый день 2021 года вакцинировалась против COVID-19. Она получила первую дозу препарата, а ориентировочно через три недели нужно будет вести вторую, передает DR со ссылкой на Королевский дом.

В Токио хотят вернуть "чрезвычайное положение" из-за коронавируса. Столичные власти обратятся к правительству страны, поскольку количество новых заражений растет и 31 декабря достигло пика – 1337 случаев за сутки.

Киев вышел из регионов-лидеров по количеству новых случаев COVID-19 в сутки. За 1 января там выявили только 293 заражения.

"Британский" штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме . Там заразилась 45-летняя женщина, которая прилетела из Великобритании.

Тем временем Турция закрыла въезд из Британии после того, как мутировавший вирус был обнаружен у 15 человек.

В большинстве регионов Франции перенесли введенный на фоне распространения коронавируса комендантский час – он будет начинаться в 18:00, а не с 20:00, как предполагалось ранее. Об этом заявил представитель французского правительства Габриель Атталь, передает Euronews.

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5038 человек, из-за чего на утро 2 января общее количество заражений достигло 1 069 517. COVID-19 унес жизни еще 51 украинца (всего уже 18 731), при этом побороть его смогли 2606 больных (всего вылечились 722 615).

Количество заболеваний коронавирусом в регионах Украины выросло:

г. Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случаев;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ривненская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случаев;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.