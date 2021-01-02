Хроника коронавируса в Украине и мире 2 января: мутант COVID-19 продолжает атаковать Британию
Коронавирус в мире и Украине поразил более 84,3 миллиона человек. Количество заражений продолжает расти, только за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили почти в 562 тысяч жителей планеты.
Тем временем страны продолжает атаковать еще и новый мутант COVID-19. В Великобритании, где первыми забили тревогу из-за его стремительного распространения, уже пятый день подряд фиксируют более 50 тыс. случаев инфицирования ежедневно.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине выявлено 1 064 479 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 18 680 человек, а 720 009 выздоровели.
По количеству случаев инфицирования лидерами в мире являются США (более 20,6 млн), Индия (больше 10,3 млн) и Бразилия (более чем 7,7 млн). Украина в этом рейтинге на 17 месте, по данным Worldometers.
За год распространения в мире вирус унес больше 1,8 млн жизней, при этом более 59,5 млн побороли его. Активными больными остаются до 23 млн жителей планеты.
Прошла почти неделя с тех пор, как в европейских странах стартовала массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом от Pfizer&BioNTech. В канун Нового года, 31 декабря 2020-го, ВОЗ дала разрешение на экстренное применение этой вакцины.
Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусские медиа.
Во Франции в канун Нового года было проведено 45 400 полицейских проверок и наложено 6650 штрафов за несоблюдение комендантского часа. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел страны, передает BFM TV.
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Италия, Франция, Чехия, Польша, Германия и Украина.
За прошедшие сутки в мире выявили почти 562 тысячи новых заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers и ВОЗ. Больше всего больных прибавилось в США – 166 044, Великобритании – 53 285, России – 27 039, Бразилии – 24 605 и Италии – 22 211. Украина с 9432 новыми случаями в этом списке заняла 15 место после Польши.
Журналисты одного из немецких изданий подсчитали, насколько вероятно заразиться коронавирусом во время зимних праздников.
В Израиле против COVID-19 вакцинировали миллион жителей (10% от всего населения). Страна стала первой в мире, где прививки сделали такому количеству граждан.