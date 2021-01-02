Хроника коронавируса в Украине и мире 2 января: мутант COVID-19 продолжает атаковать Британию

Коронавирус в мире и Украине поразил более 84,3 миллиона человек. Количество заражений продолжает расти, только за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили почти в 562 тысяч жителей планеты.

Тем временем страны продолжает атаковать еще и новый мутант COVID-19. В Великобритании, где первыми забили тревогу из-за его стремительного распространения, уже пятый день подряд фиксируют более 50 тыс. случаев инфицирования ежедневно.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 064 479 заражений COVID-19. От последствий болезни умерли 18 680 человек, а 720 009 выздоровели.

По количеству случаев инфицирования лидерами в мире являются США (более 20,6 млн), Индия (больше 10,3 млн) и Бразилия (более чем 7,7 млн). Украина в этом рейтинге на 17 месте, по данным Worldometers.

За год распространения в мире вирус унес больше 1,8 млн жизней , при этом более 59,5 млн побороли его. Активными больными остаются до 23 млн жителей планеты.

Прошла почти неделя с тех пор, как в европейских странах стартовала массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции препаратом от Pfizer&BioNTech. В канун Нового года, 31 декабря 2020-го, ВОЗ дала разрешение на экстренное применение этой вакцины.