Хроника коронавируса в мире на 27 февраля: Украина вошла в десятку стран по числу заражений в Европе
По состоянию субботу, 27 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели почти 114 млн человек. За сутки зарегистрировали 432 634 новых случаев, умерли – 9 778 пациентов. Всего от COVID-19 скончались более 2,5 млн человек, а выздоровели 89,5 млн.
За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 80 625, Бразилии – 63 908, Франции – 25 207.
В Европе Украина заняла 8 место по количеству заражений. Лидирует Россия – 4 223 186 пациентов, Британия – 4 163 085 и Франция – 3712 020.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 333 844 случая заражения, из-за инфекции умерли 25 742 человек, 1 163 555 больным удалось выздороветь.
Минздрав обновил список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности по распространению коронавируса.
Украина появилась на мировой карте вакцинации.
По состоянию на утро 27 февраля в Украине COVID-19 заразились 1 342 016 человек. За минувшие сутки прирост новых зараженных составил – 8 172. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получила 20 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, и ожидает поставки еще на 2 млн доз в течение нескольких недель.
В Чехии запрещают выезжать из своего района – исключения только для поездок на работу или к врачу. Усиленный карантин вводят с 1 марта. Также закрывают часть магазинов, а школы переводят на дистанционное обучение.
Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Ее можно использовать людьми старше 18 лет.
Президент США Джо Байден заявил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти из-за появления новых штаммов.