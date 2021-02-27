Хроника коронавируса в мире на 27 февраля: Украина вошла в десятку стран по числу заражений в Европе

По состоянию субботу, 27 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели почти 114 млн человек. За сутки зарегистрировали 432 634 новых случаев, умерли – 9 778 пациентов. Всего от COVID-19 скончались более 2,5 млн человек, а выздоровели 89,5 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в США – 80 625, Бразилии – 63 908, Франции – 25 207.

В Европе Украина заняла 8 место по количеству заражений. Лидирует Россия – 4 223 186 пациентов, Британия – 4 163 085 и Франция – 3712 020.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 333 844 случая заражения, из-за инфекции умерли 25 742 человек, 1 163 555 больным удалось выздороветь.

Минздрав обновил список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности по распространению коронавируса.

Украина появилась на мировой карте вакцинации.

По состоянию на утро 27 февраля в Украине COVID-19 заразились 1 342 016 человек. За минувшие сутки прирост новых зараженных составил – 8 172. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получила 20 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, и ожидает поставки еще на 2 млн доз в течение нескольких недель.