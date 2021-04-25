Хроника коронавируса в Украине и мире 25 апреля: сделано уже более миллиарда прививок от COVID-19

В Украине и мире коронавирус не сбавил темпы распространения несмотря на вакцинацию (более 1 млрд прививок) и карантинные ограничения. Только за сутки он поразил свыше 821,6 тысячи человек, а общее количество заражений на 25 апреля составило уже 147 миллионов.

Неутешительная ситуация с COVID-19 на сегодня наблюдается в Индии: там вновь выявили наибольшее количество новых заражений – 349,3 тыс. за сутки, в стране критическая нехватка больничных коек и кислорода. В США зафиксировали новую смерть после прививки препаратом Johnson&Johnson, а Франция намерена пожертвовать излишки вакцин бедным странам.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии подтверждено 2 017 341 заражение, из них 42 092 человека умерли от последствий болезни, однако 1 565 954 вылечились.

Постепенно в стране из "красной" зоны карантина будут выходят некоторые регионы – с 25 апреля "желтой" уже стала Одесщина, далее ограничения могут ослабить Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и даже Киев.

Кроме Индии, в мире больше всего заражений за минувшие сутки выявили в Бразилии – 70,1 тыс., США – 53,2 тыс., Турции – 40,5 тыс., Франции – 32,6 тыс. Жертвами вируса в целом стали 3,1 млн жителей планеты, а 124,6 млн побороли его.

По меньшей мере 23 человека погибли и 44 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде (Ирак) для больных COVID-19 .

Самыми опасными по уровню инфицирования коронавирусом на сегодня для украинцев являются транспорт и закрытые помещения. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "Фактам".

Введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с непризнанием их в Евросоюзе, заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

По требованию правительства Индии Twitter удалил более 50 твитов, в которых критикуют действия страны в связи с пандемией COVID-19 , сообщило The Verge.

За сутки 24 апреля в мире выявили 821 674 новых случая COVID-19. По данным Worldometers, Украина с 12 711 больными находилась на 11 месте – между Италией (13 817) и Филиппинами (9661). Среди европейских стран она – на четвертом месте по этому показателю.