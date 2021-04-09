Хроника коронавируса на 9 апреля: за сутки заболели более 700 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Пандемия коронавируса

По состоянию на пятницу, 9 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 134,5 млн человек. За минувший день выявили 737 425 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,1 млн.

За сутки больше всего новых зараженных выявили в Индии – 131 тысяча, Бразилии – 89 тысяч и США – 80 тысяч.

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Коронавирус в мире по состоянию на 9 апреля.
Топ-15 стран по распространению коронавируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 9 апреля:

  • В Одессе больница "Укрзалізниці" получила миллионы, но не подготовила кровати для пациентов с COVID-19 и не закупила необходимый кислород.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым постояльцам домов-интернатов и соцработникам.

  • В Пекине на зданиях магазинов, кафе и других заведений появились разноцветные наклейки, которые показывают клиентам, какая часть сотрудников получила вакцину от коронавируса. Зеленую получают заведения, где привиты 80% сотрудников, от 40% до 80% – голубую, при доле меньше 40% – красную.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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