Хроника коронавируса на 6 марта: за сутки прибавилось около 450 тысяч больных COVID-19
По состоянию на субботу, 6 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 116,6 млн человек. За минувший день выявили 447 051 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 92,2 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 67 тыс., Бразилии – 75 тыс. и Италии – 24 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии в Украине заболели 1 384 917 человек, болезнь унесла 26 763 жизни, однако 1 191 022 украинца вылечились.
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