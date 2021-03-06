Хроника коронавируса на 6 марта: за сутки прибавилось около 450 тысяч больных COVID-19

По состоянию на субботу, 6 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 116,6 млн человек. За минувший день выявили 447 051 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 92,2 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 67 тыс., Бразилии – 75 тыс. и Италии – 24 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии в Украине заболели 1 384 917 человек, болезнь унесла 26 763 жизни, однако 1 191 022 украинца вылечились.

Украина занимает 55 место в мире среди 196 стран со значительным распространением коронавируса. Поэтому в "красную" зону вошли 54 страны.

Украинцы начали вакцинироваться остатками доз препарата CoviShield и рассказали о самочувствии после прививки.

В Бельгии намерены осторожно перейти к ослаблению карантина . По словам премьера Александра Де Кроо, ситуация в стране остается хрупкой.

Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук опроверг данные о том, что больницы в Ивано-Франковске переполнены пациентами. "Ситуация действительно сложная. Но после проверки оказалось, что загруженность койкомест ковидными больными часто ниже, чем это декларируется", – отметил он.