Хроника коронавируса на 6 марта: за сутки прибавилось около 450 тысяч больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на субботу, 6 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 116,6 млн человек. За минувший день выявили 447 051 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 92,2 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 67 тыс., Бразилии – 75 тыс. и Италии – 24 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Распространение заболевания.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 6 марта:

  • В Бельгии намерены осторожно перейти к ослаблению карантина. По словам премьера Александра Де Кроо, ситуация в стране остается хрупкой.

  • Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук опроверг данные о том, что больницы в Ивано-Франковске переполнены пациентами. "Ситуация действительно сложная. Но после проверки оказалось, что загруженность койкомест ковидными больными часто ниже, чем это декларируется", – отметил он.

  • Во Львове развернут два временных госпиталя для пациентов с COVID-19. Так, в городских поликлиниках будет увеличен стационар, а также принято решение обустроить мобильные лаборатории для тестирования.

Коронавирус