Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе

Алексей Титофф Мир 07:24, 4.04.2021 Обновлено: 07:31, 4.04.2021

По состоянию на воскресенье, 4 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 131,4 млн человек. За минувший день выявили 539 902 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,7 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 93 тысячи, США – 66 тысяч и Турции – 45 тысяч.

В Европе за минувший день, 3 апреля, наибольшее количество зараженных зафиксировали в Польше – 28 тысяч, Италии – 21 тысяча и Украине – 20 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

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Главное за 4 апреля:

  • Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения.

  • Министерство здравоохранения Украины сертифицировало производимый на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород как лекарственное средство для медицинского применения.

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