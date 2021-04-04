Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе

По состоянию на воскресенье, 4 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 131,4 млн человек. За минувший день выявили 539 902 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,7 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 93 тысячи, США – 66 тысяч и Турции – 45 тысяч.

В Европе за минувший день, 3 апреля, наибольшее количество зараженных зафиксировали в Польше – 28 тысяч, Италии – 21 тысяча и Украине – 20 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 731 971 заражение, из них 34 075 человек умерли от последствий болезни, однако 1 342 536 вылечились.

Названы три области Украины, в которых еще не превышен уровень COVID-госпитализаций.

Глава ВР Дмитрий Разумков не исключил чрезвычайное положение в Украине из-за COVID-19.