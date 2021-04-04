Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе

По состоянию на воскресенье, 4 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 131,4 млн человек. За минувший день выявили 539 902 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,7 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 93 тысячи, США – 66 тысяч и Турции – 45 тысяч.

В Европе за минувший день, 3 апреля, наибольшее количество зараженных зафиксировали в Польше – 28 тысяч, Италии – 21 тысяча и Украине – 20 тысяч.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе
Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе
Хроника коронавируса на 4 апреля: Украина оказалась на 3 месте по новым заражениям в Европе
Главное за 4 апреля:

  • Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения.

  • Министерство здравоохранения Украины сертифицировало производимый на "Запорожском металлургическом комбинате" кислород как лекарственное средство для медицинского применения.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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